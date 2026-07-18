Hamaney Trump'a meydan okudu: Washington'a unutulmaz dersler vereceğiz

İran lideri Mücteba Hamaney, ABD'nin iki ülke arasında geçen ay imzalanan mutabakat zaptındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini savundu. Hamaney, Washington'a "unutulmaz dersler" vereceklerini belirtirken, Trump'ın imzasının değersiz ve geçersiz olduğunu söyledi.

Hamaney'in sert açıklamasında şunları söyledi: :

"Büyük Şeytan'ın İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanan mutabakat zaptını tekrar tekrar ihlal etmesi, ABD başkanın imzasının ne kadar değersiz ve güvenilmez olduğunu ve zorbalığın, hegemonik hırsların ve vahşetin Amerikan yaşam tarzının ve doktrininin ayrılmaz unsurları olduğunu herkese bir kez daha kanıtladı."

Şimdi Amerikan düşmanı savaş çıkarmaya ve daha ağır bedeller ödemeye ve daha büyük bir rezalete yol açmaya çalışırken, sevgili İran milletinin ve Direniş Ekseni'nin ona unutulmaz dersler vereceğini bilmelidir."