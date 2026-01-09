Hamaney'den günler sonra ilk açıklama: Trump, kendi ülkendeki sorunlarla ilgilen

İran'da protestolar giderek şiddetlenirken, ülke genelinde internet kesintisi devam ediyor. İran’ın başkenti Tahran’da başlayan protestolar, ülkenin 31 eyaletinin tamamına yayıldı.

Protestolarda 45 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 200 gösterici gözaltına alındı.

Gösteriler, 2022–2023’te gözaltında hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümü sonrası patlak veren kitlesel eylemler kadar büyük bir ölçeğe ulaşmasa da hızla genişleyen bir toplumsal tepkiye dönüştü.

Son protestolar, Tahran’daki esnafın riyalin sert değer kaybına karşı öfkesiyle başladı. Hareket zamanla farklı kesimlere yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüştü.

Hamaney'den ilk açıklama

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise protestolara ilişkin ilk kez devlet kanalında konuşma yaptı.

İranlıları birliklerini korumaya çağıran Hamaney, ülkede “kamu mallarına zarar vererek ABD Başkanı Trump'ı memnun etmek isteyen bazı isyancılar olduğunu” söyledi.

İran lideri, “İranlılar, birliğinizi koruyun. Trump, kendi ülkesindeki sorunlara odaklanmalı. İslam Cumhuriyeti, yabancılar için hareket eden paralı unsurlara tolerans göstermeyecektir” ifadelerini kullandı.

Trump'tan İran'a tehdit: Can kaybı yaşanırsa sizi çok sert vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden gösteriler sırasında can kaybı yaşanması halinde Washington'ın sert askeri karşılık vereceğini söyleyerek tehdit etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran'daki gösterileri yakından takip ettiklerini belirterek barışçıl protestolara destek verdiklerini açıkladı.