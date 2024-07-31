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Hamaney'den Haniye için intikam sözü: Siyonist rejim kendisine ağır bir ceza da hazırladı

İran'ın dini lideri Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikast hakkında yaptığı açıklamada, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Hamaney'den Haniye için intikam sözü: Siyonist rejim kendisine ağır bir ceza da hazırladı
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini belirten Hamaney, "Suçlu ve terörist Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü ancak aynı zamanda kendisine ağır bir ceza da hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

"Cesur lider" olarak adlandırdığı Haniye'ye düzenlenen suikast nedeniyle taziye dileğinde bulunan Hamaney, "İslam ümmetine, direniş cephesine, yiğit ve gururlu Filistin milletine ve özellikle Şehit Haniye'nin ailesine, hayatta kalanlara ve onunla birlikte şehit olan arkadaşı için başsağlığı ve Allah'tan bu şehitlerin derecelerini yükseltmesini diliyorum." dedi.

Hamaney, "İran topraklarında şehit edilen Haniye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri Haniye'nin İran'da suikasta uğraması

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

 

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