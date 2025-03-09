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Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kabul etmeyeceğiz

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin müzakere taleplerini reddederek, bu taleplerin İran'ın sorunlarını çözmek amacıyla değil, sadece ABD'nin kendi çıkarlarını dayatmak ve tahakküm kurmak için yapıldığını vurguladı. Hamaney, İran'ın bu tür talepleri kesinlikle kabul etmeyeceğini ifade etti.

Haber Merkezi
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Hamaney'den Trump'a sert yanıt: Kabul etmeyeceğiz
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İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere taleplerine değindi. Hamaney, bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarının, sorunları çözmek yerine tahakküm kurma amacı taşıdığını belirterek, “Müzakere adı altında taleplerimizi dayatıp, kabul edilirse iyi, edilmezse müzakere masasından kalktılar diyebiliriz” şeklinde açıklamada bulundu.

"Kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir"

Washington'un müzakere ile yeni taleplerini dayatmak istediğini vurgulayan Hamaney, “Mesele yalnızca nükleer değil, onlar ülkenin savunma ve uluslararası kapasitesiyle ilgili yeni talepler gündeme getiriyorlar. Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir. Halk üzerinde baskı kurabilmek için müzakereden söz ediyorlar. Bu müzakere değil, tahakkümdür” dedi.

Hamaney, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer meseleyle ilgili ülkesi aleyhindeki açıklamalarına da değinerek, “İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Peki, siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra bir şekilde telafi edeceğinize söz verdiniz fakat sözünüzü tutmadınız” ifadelerini kullandı.

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