  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti
Takip Et

Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kızı, torunu, damadı ve gelini ABD ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti
Takip Et

İran devlet medyası, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu bölgeye yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Konuyla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelini hayatını kaybetti - Resim : 1

Gösteriler düzenlendi

İran medyası, ülkenin birçok kentinde halkın İran bayraklarıyla sokaklara indiğini duyurdu.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişinin, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ile İsrail karşıtı sloganlar attığı belirtildi.

İran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacakİran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacakDünya
Trump: İran’ın bir sonraki lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz varTrump: İran’ın bir sonraki lideri hakkında çok iyi bir fikrimiz varDünya
Analistler uyardı: Jeopolitik gerilim iç piyasaları nasıl etkileyecek?Analistler uyardı: Jeopolitik gerilim iç piyasaları nasıl etkileyecek?Ekonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 1 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

 