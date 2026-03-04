  1. Ekonomim
Hamaney'in oğlunun saldırılardan sağ kurtulduğu duyuruldu

İran'ın yeni lideri olması beklenen Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in suikasttan sağ kurtulduğu açıklandı.

Uluslararası kamuoyu ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ve İran'ın misillemesini endişeyle izlemeye devam ederken dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İran'da Pazar günü öldüğü resmi olarak duyurulan ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerine oturmaya hazırlanan oğlu Mücteba Hamaney ile ilgili iki İranlı kaynak açıklama yaptı.

İsmini açıklamayan İranlı yetkililer, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu. Yetkililer, 56 yaşındaki Hamaney'in ABD ve İsrail'in hava saldırılarından sağ kurtulduğunu duyurdu. 

