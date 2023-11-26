Hamas, 20 esiri Kızılhaç'a teslim etti

Dört günlük ateşkesin ikinci gününde ortaya çıkan gerginlikle, esir takasında son dakika gecikmesi yaşandı. Akşam saatlerinde Hamas, İsrail'in izin verdiği yardım teslimatlarının vadedilenin altında kaldığını ve bu yardımın İsrail'in kara saldırısı ve ana muharebe bölgesinin odak noktası olan Kuzey Gazze'ye ulaşmadığını öne sürdü. Hamas ayrıca, Cuma günkü ilk takasta yeterli sayıda eski mahkûmun serbest bırakılmadığı iddiasında da bulundu.

Anlaşmanın tehlikeye gireceği endişesiyle arabuluculuğa soyunan Katarlı ve Mısırlı bir grubun ikna çabaları karşılığında Hamas, İsrailliler tarafından serbest bırakılmasını istediği altı kadın ve 33 genç erkek çocuğunu listeledi. Maysoun Jabali ve Israa Jaabis adlı iki kadın, İsraillilere saldırı düzenlemekten suçlu bulunarak 2015 yılında hapse atılmıştı. Olay sırasında Jaabis'te ciddi yanıklar oluşmuştu.

Esir takasının bazı ayrıntılarıyla ilgili belirsizlik devam ederken, her iki tarafta da neşeli ailelerin yeniden bir araya geldiği sahnelere tanıklık ediliyor. İsrail yetkilileri tarafından serbest bırakılan eski Filistinli mahkumlar, Batı Şeria'nın Beitunia kasabasına vardıklarında ulaşım araçlarının içinde zafer "V" işareti yapıyorlar.

Ateşkesin ilk gününde Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e yönelik savaşı tetikleyen saldırı sırasında aldığı yaklaşık 240 rehineden 24'ünü serbest bırakırken, İsrail de 39 Filistinliyi hapisten kurtardı. Gazze'de serbest bırakılanların 13'ü İsrailli, 10'u Taylandlı ve bir Filipinli idi. Genel olarak Hamas, dört günlük ateşkes sırasında tamamı kadın ve küçük olmak üzere en az 50 İsrailli rehineyi ve İsrail 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

İsrail: Esir takası mutabakatına bağlıyız

Hamas’ın iddiaları karşısında İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, esir takasında yaşanan gecikmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İsrail ordusunun, esir takası mutabakatına bağlı olduğunu ve Katar ve Mısır'la birlikte bu mutabakatın uygulanması konusunda kararlı olduğunu aktaran Hagari, "Kaçırılanların (esirler) geri getirilmesi çabalarının sonuçlanması için önümüzde uzun bir yol var ve biz her türlü yolu kullanarak onları geri getireceğiz" dedi.

Hagari, İsrail ordusunun, cuma günü serbest bırakılan esirlerle ilgili soruşturma yürüttüğünü belirtti ancak varılan sonuçları açıklamayacaklarını kaydetti.

Hagari, varılan mutabakat uyarınca Gazze'nin güneyi ile kuzeyine yardım tırlarının girişine izin verdiklerini sözlerine ekledi.