Hamas: ABD elçisi Witkoff ile Gazze'de kalıcı ateşkeste anlaştık

Hamas, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ile yapılan görüşmeler sonucunda kapsamlı bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hamas yetkilileri, anlaşmanın Gazze'de kalıcı bir ateşkesi, İsrail'in tamamen geri çekilmesini, Gazze'nin yönetimi için profesyonel bir komite kurulmasını ve kesintisiz insani yardım akışını içerdiğini duyurdu.

Ayrıca, anlaşma kapsamında 10 İsrailli esirin serbest bırakılması, bir dizi Filistinli mahkumun serbest bırakılmasıyla birlikte bazı cesetlerin karşılıklı olarak takas edilmesi de yer alıyor.

Anlaşmanın detaylarına ilişkin henüz İsrail tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgedeki diplomatik kaynaklar, ABD'nin yoğun baskısıyla taraflar arasında son günlerde yoğun müzakerelerin yürütüldüğünü belirtiyor.

Bu gelişme, aylardır süren savaşın sona erebileceği yönündeki umutları artırırken, İsrail kamuoyunda ve uluslararası çevrelerde yankı uyandırdı. Anlaşmanın sahaya nasıl yansıyacağı ve tarafların uygulamadaki tutumu önümüzdeki günlerde belirleyici olacak.