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Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Hamas ABD özel temsilcisi Witcoff'un ateşkes önerisini kabul etti. 10 rehine serbest bırakılacak. 70 günlük ateşkes sağlanacak. Geçici ateşkes süresince kalıcı barış için müzakereler sürecek.

Haber Merkezi
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Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti
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Hamas ABD özel temsilcisi Witcoff'un ateşkes önerisini kabul etti. 10 rehine serbest bırakılacak. 70 günlük ateşkes sağlanacak. Geçici ateşkes süresince kalıcı barış için müzakereler sürecek.

Filistinli bir kaynaklar konuştu

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, Hamas'ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi.

Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söyledi.

Yeni teklif arabulucular aracılığıyla kabul edildi

10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük ateşkesi öngören yeni teklif, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildiği ifade edildi.

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