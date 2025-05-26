Hamas, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti
Hamas ABD özel temsilcisi Witcoff'un ateşkes önerisini kabul etti. 10 rehine serbest bırakılacak. 70 günlük ateşkes sağlanacak. Geçici ateşkes süresince kalıcı barış için müzakereler sürecek.
Hamas ABD özel temsilcisi Witcoff'un ateşkes önerisini kabul etti. 10 rehine serbest bırakılacak. 70 günlük ateşkes sağlanacak. Geçici ateşkes süresince kalıcı barış için müzakereler sürecek.
Filistinli bir kaynaklar konuştu
Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, Hamas'ın ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkes önerisini kabul ettiğini bildirdi.
Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söyledi.
Yeni teklif arabulucular aracılığıyla kabul edildi
10 rehinenin iki grup halinde serbest bırakılmasını ve 70 günlük ateşkesi öngören yeni teklif, arabulucular aracılığıyla Hamas tarafından kabul edildiği ifade edildi.