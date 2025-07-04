Hamas ateşkes teklifine cevabını iletti

Hamas'ın İsrail ile ateşkes için ABD'nin öteşkes önerisine yanıtını arabulucularla ilettiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, ajansa konuşan Filistinli bir yetkili, Hamas'ın cevabının olumlu olduğunu ve anlaşmaya ulaşılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkelerin İsrail ile ateşkes üzerine yoğun çaba sarf ettiği belirtilmişti.

Trump, İsrail'in ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.