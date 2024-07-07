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Hamas ateşkesten vaz mı geçti?

Hamas’ın İsrail’den kalıcı ateşkeş şartından vazgeçerek ABD’nin desteklediği ateşkes ve takas anlaşmasına ön onay verdiği iddia ediliyor. İsrail ve Hamas arasında müzakereler sürerken İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim’den bu yana savaşta toplamda 38 binden fazla Filistinli öldü.

Haber Merkezi
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Hamas ateşkesten vaz mı geçti?
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Hamas ile İsrail arasında Gazze’de ateşkes ve rehine takası müzakereleri sürerken Filistinli örgüt ‘kalıcı ateşkes’ şartından vazgeçerek kademeli ateşkes öngören plana ön onay verdi.

Amerikan AP Ajansı’na konuşan yetkililere göre, planın ilk aşaması altı hafta boyunca ‘tam ve eksiksiz’ bir ateşkes öngörüyor.

Buna göre bu dönemde Hamas’ın elindeki İsrailli kadın, yaşlı ve yaralı rehinelerin, İsrail’de yatan Filistinli mahkûmlarla takas edilmesi öngörülüyor. 42 günlük bu aşamada İsrail güçleri Gazze Şeridi’ndeki yoğun yerleşim birimlerinden çekilecek ve Filistinliler Gazze’nin kuzeyindeki evlerine geri dönebilecek.

Pazarlık sürecek

Yine bu dönemde Hamas, İsrail ve arabulucular, ikinci aşamada erkek rehinelerin, Filistinli mahkûmlar ve tutuklularla takasını ele alacak. Üçüncü aşamada ise ölmüş rehinelerin bedenleri dahil geri kalan rehineler iade edilecek ve Gazze’nin yeniden inşası başlayacak. Hamas’ın hali hazırda arabuluculardan İsrail’in kalıcı ateşkes ile ilgili müzakereleri sürdüreceğine dair yazılı garanti istediği belirtiliyor.

Sözlü taahhüt

Hamas temsilcisi Associated Press’e yaptığı açıklamada, grubun onayının arabuluculardan savaşın yeniden başlamayacağına ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar müzakerelerin devam edeceğine dair “sözlü taahhütler ve garantiler” aldıktan sonra geldiğini söyledi. Katar’da yapılan müzakerelere İsrail istihbarat servisi Mossad’ın başkanı David Barnea da katılmış ve ülkesine geri dönmüştü. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisi, taraflar arasında görüş ayrılıklarının sürdüğünü belirtmişti.

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