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Hamas: Cenin'deki direniş güçleri İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin kentine yönelik üst üste dördüncü gün saldırısı karşısında, direniş güçlerinin, İsrail'in baskı ve gerilimi tırmandırmasına rağmen yenilmeyeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Hamas: Cenin'deki direniş güçleri İsrail'in baskıları karşısında yenilmeyecek
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Hamas liderlerinden Abdurrahman eş-Şedid, hareketin Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, "Batı Şeria'daki, özellikle de Cenin'deki Filistin direnişi, her gün yapılan baskınlar, gözaltılar ve saldırılara rağmen işgalci İsrail karşısında iradesinin kırılmayacağını kanıtladı." ifadelerine yer verdi.

"İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır"

Cenin'de Filistinli silahlı grupların İsrail askerleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini, İsrail güçlerini pusuya düşürdüğünü ve kayıplar verdirttiğini belirten Şedid, "İşgalci İsrail ve yardımcılarının tüm girişimleri, direnişin karşısında başarısız olacaktır." sözlerine yer verdi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve mülteci kampına sürdürdüğü saldırılarda 14 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ayrıca Cenin'de su, elektrik ile iletişim altyapısına zarar vererek kesintiye yol açtığı ve bölgedeki evleri yıktığı belirtildi.

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