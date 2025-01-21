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Hamas duyurdu: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta gerçekleşecek

Hamas tarafından yapılan açıklamada, bir sonraki esir takasının, başlangıçta planlandığı gibi 25 Ocak Cumartesi günü gerçekleşeceği ifade edildi.

Seren Altay
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Hamas duyurdu: Sıradaki esir takası 25 Ocak'ta gerçekleşecek
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Hamas'tan yapılan açıklamada, bir sonraki esir takasının 25 Ocak'ta gerçekleşeği duyuruldu.

İsrail basınından The Times of Israel'de yer alan habere göre bu cumartesi dört rehinenin serbest bırakılması planlanıyor.

Sonraki dört hafta boyunca, ateşkesin 42. gününde 14 kişilik son grup oluşana kadar her cumartesi günü üç rehine serbest bırakılacak.

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