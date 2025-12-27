Hamas: Filistinlilerin Gazze'den tahliyesi için Somaliland'in hedef olarak kullanılmasını reddediyoruz

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Somaliland ile İsrail arasında yapılan karşılıklı tanımanın reddedildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tanıma "tehlikeli bir emsal ve Filistin topraklarını işgal eden, savaş suçları ve soykırıma karışan ve giderek artan uluslararası izolasyonla karşı karşıya olan faşist bir oluşumdan sahte meşruiyet kazanmaya yönelik kabul edilemez bir girişim" olarak değerlendirildi.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in Filistin halkını zorla yerinden etme ve özellikle de Somali topraklarını Gazze halkı için bir hedef olarak kullanma planlarının tamamen reddedildiği yinelendi.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Somali'de ayrılıkçı bir yönetimi tanıma yoluna başvurması, İsrail'in soykırım suçları nedeniyle maruz kaldığı uluslararası tecridin derinliğinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Hamas, İsrail'e karşı uluslararası tecrit çağrısı yaptı

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'i kuşatma altına almak ve liderlerini insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap vermeye zorlamak için uluslararası çabaların sürdürülmesinin yanı sıra halk ve resmi düzeylerde tecridin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden başka yerlere "zorla gönderilmesi" planlarına ilişkin resmi açıklamaları artarken, İsrail medyası da Filistinlilerin Somali dahil Afrika ülkelerine yerleştirilebileceğini ileri sürdü.

İsrail'in ayrılıkçı Somaliland bölgesini karşılıklı olarak tanıması, bu adımın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden bu bölgeye yerleştirilmesinin bir öncüsü olduğu endişesini de beraberinde getirdi.

İsrail, Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan eden Somaliland'ı "bağımsız bir ülke" olarak tanıdığını duyurmuş ve Somaliland'ı tanıyan ilk ülke olmuştu.