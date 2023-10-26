Hamas: Gazze'de 50'ye yakın rehine öldü
Hamas, İsrail bombardımanlarında Gazze'de 50'ye yakın rehinenin öldüğünü açıkladı.
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İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ni bombalaması sonucu Gazze'de tutulan rehinelerin 50'ye yakınının öldüğünü açıkladı.
BBC'nin haberine göre, bağımsız kaynaklar bu rakamı doğrulamadı. İsrail ordusu Gazze'de Hamas tarafından tutulan rehine sayısının 224 olduğunu açıklamıştı.
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