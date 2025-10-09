Hamas: Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldı, Türkiye, Katar, Mısır ve Trump'ın çabalarını takdirle karşılıyoruz

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli gruplarla yürütülen ciddi müzakerelerin ardından Gazze'de ateşkes anlaşmasına varıldığı doğrulandı.

Açıklamada, "Hamas, Gazze'ye yönelik savaşın sona erdirilmesini, işgalcilerin çekilmesini, yardımların girişini ve esir takasını öngören bir anlaşmaya varıldığını duyurur" ifadeleri yer aldı.

"Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz"

Arabuluculara teşekkür edilen açıklamada, "Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük bir takdirle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşın nihai olarak sona ermesini ve işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarını da takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trump, ateşkes anlaşmasına garantör devletler, çeşitli Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası çevrelere seslenilen açıklamada, İsrail hükümetinin anlaşmanın sorumluluklarını yerine getirmeye zorlanması, uzlaşılan konuların uygulanmasından kaçınmasına izin verilmemesi çağrısında bulunuldu.

Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında İsrail'in planlarına karşı onurlu duruş sergileyen Filistinlilerin selamlandığı açıklamada, "Bu büyük fedakarlıklar ve dik duruş işgalci İsrail'in boyun eğdirme ve yerinden etme planlarını başarısızlığa uğrattı." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halkımızın fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini, verdiğimiz söze sadık kalacağımızı ve halkımızın özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin etme hakkı gibi ulusal haklarından vazgeçmeyeceğimizi vurguluyoruz."

ABD Başkanı Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.