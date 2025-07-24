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Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin yanıtını iletti

Arabulucular, Katar'ın başkenti Doha'da süren Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinde Hamas'ın yanıtını İsrail'e iletti.

Haber Merkezi
AA
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Hamas, Gazze'de ateşkese ilişkin yanıtını iletti
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, müzakere ekibinin Hamas'ın cevabını arabuluculardan teslim aldığı aktarıldı.

İsrail tarafı, teslim alınan yanıtın değerlendirildiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Tarafların, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze’deki 10 sağ ve 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ile kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin olarak Doha’da görüşmeleri sürerken, anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü ancak İsrail’in Gazze Şeridi’nin çeperindeki işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürmeyi ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.

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