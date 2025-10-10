Hamas: Gazze'nin yönetiminde herhangi bir dış müdahaleyi reddediyoruz

Hamas:

- Herhangi bir yabancı vesayeti kesin olarak reddettiğimizi yineliyor ve Gazze Şeridi'ndeki yönetim biçiminin ve kurumlarının işleyiş temellerinin, halkımızın ulusal bileşenleri tarafından ortaklaşa belirlenen bir Filistin iç meselesi olduğunu teyit ediyoruz.

- Halkımızın onurlu bir yaşam sürmesini ve topraklarındaki haklarını korumasını sağlayacak şekilde, yeniden yapılanma, iyileştirme ve kalkınma desteği alanlarında Arap ve uluslararası katılımdan yararlanmaya hazırız.

- Ateşkesin ardından bir sonraki adımı atmak, Filistinlilerin tutumunu birleştirmek, kapsamlı bir ulusal strateji oluşturmak ve ulusal kurumlarımızı ortaklık, güvenilirlik ve şeffaflık temelleri üzerine yeniden inşa etmek için Mısır'ın cömert çabalarıyla iş birliği içinde acil ve kapsamlı bir ulusal toplantı düzenlemek için çalışıyoruz.

