Hamas, Halil El Hayye'yi yeni lider olarak atadı

Hamas, hareketin yeni Siyasi Büro Başkanı'nın Halil el-Hayya olduğunu açıkladı. Böylece Ekim 2024'te hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın yerine geçecek isim resmen belirlenmiş oldu.

Hareket, Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada, yeni siyasi liderin belirlenmesi amacıyla seçim sürecinin başlatıldığını duyurmuştu. Tamamlanan sürecin ardından Halil el-Hayya, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı görevine seçildi.

Al Jazeera'dan elde edilen bilgilere göre Hamas, ilk turda herhangi bir adayın gerekli çoğunluğu sağlayamadığını belirterek, hareketin iç tüzüğü ve yönetmelikleri doğrultusunda seçimin ikinci tura kaldığını açıklamıştı.