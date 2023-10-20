Hamas, iki ABD vatandaşını serbest bıraktı

İsrail-Hamas çatışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını sürdürürken, bir yandan da Hamas tarafından esir tutulanları bulmak için bölgede arayışlarına devam ediyor.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD vatandaşı anne ve kızın insani nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu adımla el- Kassam Tugayları’nın amacının, “Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak” olduğu ifade edildi.