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Hamas, iki ABD vatandaşını serbest bıraktı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Gazze’de esir tutulan ABD vatandaşı anne ve kızın serbest bırakıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi
İHA
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İsrail-Hamas çatışmaları 14’üncü gününde de devam ediyor. İsrail ordusu bir yandan Gazze Şeridi’ne hava saldırılarını sürdürürken, bir yandan da Hamas tarafından esir tutulanları bulmak için bölgede arayışlarına devam ediyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD vatandaşı anne ve kızın insani nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, bu adımla el- Kassam Tugayları’nın amacının, “Biden ve faşist yönetiminin iddialarının yanlış ve asılsız olduğunu Amerikan halkına ve dünyaya kanıtlamak” olduğu ifade edildi.

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