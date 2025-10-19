  1. Ekonomim
Hamas: İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek, sorumluluklarından kaçıyor

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasına bağlı kaldığını vurgularken, İsrail’in anlaşmayı ihlal ederek bahaneler ürettiğini ve sorumluluklarından kaçtığını açıkladı.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğini ve kendi suçlarını meşrulaştırmak için bahaneler ürettiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yükümlülüklerinden kaçma çabalarının, aşırı sağ koalisyonunun baskısı altında gerçekleştiğini belirten Rişk, bu girişimleri, İsrail’in ara bulucular ve garantörler önündeki sorumluluklarından kaçma çabası olarak nitelendirdi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12:00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

