Hamas: İsrail hastaneye silah yerleştirerek komik bir tiyatro kurguluyor

Hamas, İsrail'in"Hamas'ın faaliyetlerinin bulunduğuna işaret eden istihbarat bilgileri doğrultusunda belirli bir yerleşkeye baskın düzenlediğine" dair açıklamasına yanıt verdi.

İsrail'in Şifa Hastanesi'nde silah ve teçhizat bulunduğunu iddia etmesinin, "Gazze'de sağlık sektörünü yok etmeye yönelik suçunu meşrulaştırmaya çalıştığı yalanların ve ucuz propagandanın devamından başka bir şey olmadığı" belirtildi.

Bu iddiaların İsrail'in Rantisi Çocuk Hastanesi'ne baskın sırasında yaptığı içi boş propagandanın benzeri olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in bir yere silah yerleştirerek, artık kimseyi kandıramadığı komik bir tiyatro oyunu kurguladığı aktarıldı.

"İsrail'in çocuklara, kadınlara ve savunmasız sivillere karşı işlediği suçları örtbas etmek için yaydığı yalan ve aldatmacanın boyutunun farkındayız." ifadeleri kullanılan açıklama şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara, hastanelerin koşullarını gözden geçirmek ve İsrail'in yalan söylemi ile asılsız iddialarını tespit etmek için uluslararası bir komite kurma çağrısını iki haftadır birden fazla kez tekrarlıyoruz."

İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.