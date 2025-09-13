Hamas: İsrail'in Gazze kentine saldırıları vahşilikte Nazileri geçti

  1. Ekonomim
Hamas, İsrail ordusunun, Gazze kentine yönelik saldırılarının vahşilikte Nazileri aştığını belirtti.

Hamas, İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal planı kapsamında çok katlı binalar ve okullar da dahil olmak üzere üst yapıya yönelik saldırılarına tepki gösterdi ve bu saldırıların yaklaşık 1 milyon kişinin hayatı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, kentin batısında yerinden edilenlerin barındığı okullar ve yerleşim yerlerine yönelik saldırılarının vahşilikle Nazileri geçtiği ifade edildi.

"Savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin", Gazze'deki 1 milyonu aşkın insana yönelik saldırılarla, uluslararası hukuku hiçe saymaya ve uluslararası topluma ve insani değerlere meydan okumaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, Arap ve İslam ülkelerine "insani değerler ve hukuk sistemini yeniden canlandırmak için ciddi ve acil adımlar atma ve savaş suçlularına ve faşist liderlerine koruma sağlayan, haydut İsrail'i hesap verebilirlikten muaf tutan ABD iradesini reddetme" çağrısı yapıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. İsrail ordusu da 11 Ağustos'ta Zeytun Mahallesi'nden kente saldırılarını başlatmıştı.

İsrail ordusu, 5 Eylül'de Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla çok katlı binaları da hedef almaya başlamıştı.

