Hamas: İsrail'in Hanzala gemisine müdahalesi insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve korsanlık suçudur

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kırarak bölgeye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait Hanzala gemisini alıkoydu.

Hamas, Hanzala gemisine düzenlenen baskını "korsanlık suçu" olarak nitelendirdi.

Hamas’tan yapılan açıklamada, "İsrail’in Hanzala gemisini engellemesi ve yolcularını alıkoymasının, insanlığın iradesine açık bir meydan okuma ve işgalin gerçek yüzünü ortaya koyan bir korsanlık eylemidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemideki uluslararası aktivistlerin güvenliğinden İsrail hükümetinin sorumlu olduğu belirtilerek, “Ablukayı kırmak için deniz konvoylarının gönderilmesi sürmelidir.” çağrısı yapıldı.

Uluslararası aktivistlerin cesaretini takdirle karşıladığını vurgulanan açıklamada, tüm tehditlere rağmen verdikleri mesajın Filistin halkına ve dünyaya ulaştığını aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler’e “Bu korsanlık suçunu kınayın, İsrail'in Gazze’ye yönelik devam eden saldırıları ve soykırım savaşı nedeniyle hesap vermesini sağlayın” çağrısında bulunuldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenleyerek el koyduğu Hanzala gemisinin, ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.