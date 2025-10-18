Hamas: İsrail’in sivil araç saldırısı ateşkesi ihlal ediyor

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de sivil bir aracı hedef alarak 11 kişiyi öldürdüğü saldırıya dair açıklama yayımladı. Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze’nin doğusundaki Zeytun Mahallesi’ndeki evlerini kontrol etmek isteyen Filistinli bir aileye ait araca tank mermisiyle saldırı düzenlemesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

“Siyonist güçler, ateşkes anlaşmasında yer alan tüm taahhütleri açıkça hiçe sayıyor"

İsrail’in silahsız sivilleri herhangi bir gerekçe olmadan hedef aldığı vurgulanan açıklamada, bu eylemin İsrail’in Gazze’deki ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal ettiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Siyonist güçler, ateşkes anlaşmasında yer alan tüm taahhütleri açıkça hiçe sayarak, halkımıza karşı saldırılarını ve suçlarını sürdürüyor. Bu, onların saldırgan emellerini ortaya koyuyor” denildi. Bu saldırının, İsrail’in uzun süredir devam eden ihlal ve suç zincirine yeni bir halka eklediği belirtilen açıklamada, Filistin halkının, uluslararası hukuku ve insani değerleri yok sayan İsrail’in hedefi olmaya devam ettiği kaydedildi.

Arabulucu ülkelere ve uluslararası topluma İsrail’e baskı çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump ve ateşkese aracılık eden ülkelere çağrıda bulunulan açıklamada, ara bulucu ülkelere İsrail’in ihlallerini izleme ve ateşkes anlaşmasına uyulmasını sağlama, Filistinlilere yönelik saldırıları durdurma konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi. Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği savaş suçlarını ve soykırımı durdurmak için baskı yapma, İsrailli liderleri insanlığa karşı işlenen suçlardan dolayı sorumlu tutma çağrısı yapıldı.