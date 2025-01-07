Hamas: Smotrich'in açıklamaları, Gazze'deki soykırımın Batı Şeria'ya genişletilmesi çağrısıdır

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesi çağrısında bulunan Smotrich'e tepki gösterildi.

Smotrich'in, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği "faşist soykırımı ve zorunlu göçü Batı Şeria'ya genişletmesi için aleni olarak çağrı" yaptığı ve bu çağrının Batı Şeria'yı kontrol altına almak, halkını tehcir etmek isteyen İsrail'in aşırı sağcı planları dahilinde olduğu belirtildi.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist savaş suçlularından hesap sorulması için harekete geçmeli"

İsrailli yetkililerin yaptığı faşist çağrılara Birleşmiş Milletler (BM) ve kurumlarının acilen müdahale etmesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist savaş suçlularından hesap sorulması için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Filistin halkının tüm kesimlerine direnişin etrafında birleşme, tüm bölgelerde çatışmaları tırmandırma, izlenen vahşi siyasetin bedelini ödetme ve faşist işgal güçlerinin Filistin topraklarından temizlenmesi için çalışma çağrısı yapıldı.

Filistin karşıtı görüşleriyle öne çıkan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Finduk beldesinde 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Şeria'nın bazı şehirlerinin, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya bölgesi gibi harabeye çevrilmesini" istemişti.

Paylaşımında "Finduk beldesi, Nablus ve Cenin (Gazze'deki) Cibaliya'ya benzemeli" ifadelerini kullanan Smotrich, Gazze'deki yıkımın aynısını Batı Şeria'da görmek istediğini kaydetmişti.