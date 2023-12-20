Hamas lideri Haniye ateşkes görüşmeleri için Mısır'da

Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın lideri İsmail Haniye, İsrail'le yaşanan savaş dahil olası ateşkes ve grubun elindeki rehinelerin serbest bırakılması konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş 74'üncü gününde devam ederken İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 20 bine dayandı. Çatışmalar sırasında şu ana kadar 51 binden fazla kişi de yaralandı.

Sivil kayıpların azaltılmasına yönelik İsrail üzerindeki baskılar artarak devam ediyor.

Filistinli grup Hamas'tan yapılan açıklamada, "Katar'da bulunan Haniye'nin Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist (İsrail) saldırılarındaki gelişmeler ve diğer birçok konuda Mısırlı yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'ye gittiği" belirtildi.

Kuşatmanın sonlandırılması da görüşülecek

Grup içinden bir kaynak yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'ile "saldırganlığın ve savaşın durdurulması, tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan kuşatmanın sona erdirilmesi için bir anlaşma hazırlanması" konularını görüşeceğini dile getirmişti.

Öte yandan Gazze'de Hamas'ın ardından ikinci silahlı güç olan İslami Cihad'ın lideri Ziad el Nahala'nın da müzakereler için gelecek hafta başında Kahire'ye gideceği kaydedildi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Nahala, "Kahire'ye net bir vizyonla gideceğiz. Bu; İsrail saldırılarını durdurmak, düşman güçlerini Gazze Şeridi'nden çekmek ve Gazze'yi yeniden inşa etmek" ifadelerini kullandı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin 'Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak ve Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlamak amacıyla yeni bir ateşkese girmeye hazır olduğunu' söylemişti.