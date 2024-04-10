İsrail, Hamas lideri Haniye'nin 3 çocuğunu saldırıda öldürdü

Hamas'a bağlı haber ajansı Shehab, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 3 oğlu ve 3 torununun Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Haniye, "Oğullarımın öldürülmesi, Hamas'ın ateşkes taleplerini etkilemez" dedi.

Katar merkezli El Cezire, Haniye'nin çocukları ve torunlarının aracının Gazze'nin batısındaki El Şati Mülteci Kampı'nda hedef alındığını aktardı. AA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, ailenin mülteci kampı sakinleriyle bayramlaşmaya gittiği belirtildi. Saldırıda, Haniye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Heniyye, oğulları ve torunlarının öldürülmesi haberini aldıktan sonra "Allah’tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Allah onlara rahmet eylesin. Allah onların yolunu kolaylaştırsın" dedi.