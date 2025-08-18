Hamas: Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettik

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili arabulucu ülkelerin sunduğu yeni öneriyle ilgili açıklama yaptı.

Kahire ve Doha'nın sunduğu yeni ateşkes ve esir takası önerisinin kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Hamas ve Filistinli diğer gruplar, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın dün sunduğu öneriyi kabul ettiklerini ilettiler." ifadelerini yer verildi.

Bu arada Mısır Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Başkanı Diya Reşvan da El-Kahire el-İhbariye kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Kahire'nin yoğun çabalar sarf ettiğini söyledi.

Mısır ve Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff önerisi doğrultusunda yeni bir teklif hazırladıklarına işaret eden Reşvan, "Filistinli gruplar da söz konusu teklifi olduğu gibi yanıtladılar." dedi.

Söz konusu teklifin Mısır ve Katar tarafından İsrail'e iletildiği ve "topun artık Tel Aviv kalesinde" olduğunu dile getiren Reşvan, İsrail'in teklifi olumlu yanıtlaması durumunda kapsamlı bir çözümün olabileceğini kaydetti.

Reşvan, söz konusu önerinin kabul edilmesi için ABD'nin İsrail'e baskı kurması gerektiğini ifade etti.



The Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili de Hamas’ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması teklifine yanıtının arabulucular tarafından Tel Aviv yönetimine iletildiğini belirtti.

Mısır'da yayın yapan El-Kahire el-İhbariye kanalına konuşan üst düzey kaynaklar, Hamas'ın arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkesle ilgili sundukları öneriyi kabul ettiğini belirtmişti.

Kaynaklar, yeni önerinin 60 günlük geçici ateşkesin yanı sıra "savaşı bitirecek kapsamlı bir anlaşma" sürecini de içerdiğini aktarmıştı.