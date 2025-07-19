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Hamas: Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmayı reddetti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını ve kapsamlı bir ateşkesi öngören bir anlaşmayı defalarca teklif ettiklerini, ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
İHA
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Hamas: Netanyahu, tüm esirlerin serbest bırakılmasını öngören anlaşmayı reddetti
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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi’nde ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Ebu Ubeyde, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını ve kapsamlı bir ateşkesi öngören bir anlaşmayı defalarca teklif ettiklerini belirtirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu teklifi reddettiğini söyledi.

"Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceğiz"

Sözcü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi’nde geçici bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini belirtti. İsrail’i uzlaşmazlıkla suçlayan Ubeyde, "İsrail mevcut müzakerelerden çekilirse, 10 esirin serbest bırakılmasına dair kısmî bir teklifin yeniden sunulacağını vaat etmiyoruz" dedi.

Ubeyde, "Savaşçılarımız uzun sürecek bir yıpratma savaşına devam etmeye hazırlar" ifadelerini kullandı.

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