Hamas: Saldırılar durursa tam anlaşmaya hazırız

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail ile ateşkes için 'tam anlaşmaya hazır' oldukları bildirildi. Hamas, İsrail'le rehinelerin takası ve saldırıların durması koşuluyla bir kez daha 'tam ateşkese hazır' olduklarını açıkladı.



Hamas, daha önce de aynı koşullarda ateşkesi savunmuş ama İsrail ateşkese yanaşmamıştı.