Hamas saldırısından kurtulanlar İsrail'e rekor tazminat davası açtı

İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim'de Supernova Müzik Festivali katılımcılarına düzenlediği saldırıdan kurtulanlar İsrailli yetkililere tazminat davası açtı. İsrail medyası terör saldırısının önlenebileceğini savunan 42 kişinin İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet, İsrail ordusu, polisi ve İsrail Savunma Bakanlığı aleyhinde hukuki süreç başlattığını bildirdi.

Hamas’ın İsrail’in güneyindeki Kibbutz Re’im’de düzenlenen Supernova Müzk Festivali’ne düzenlediği saldırıda en az 360 kişi öldürülmüş, bazı katılımcılar da örgüt tarafından rehin alınarak Gazze Şeridi’ne kaçırılmıştı.

Türünün ilk örneği olan ve Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde açılan bu davada toplam 50 milyon Euro tazminat talep ediliyor. Davacılar devletin güvenlik kurumlarını 7 Ekim’de ağır ihmalle ve kusurlu hareket etmekle suçluyor. Times of Israil, dava dilekçesindeki parti güvenliğinden sorumlu komutana ordudan gelecek tek bir telefonla tehdit tehlikesi nedeniyle festivalin dağıtılması talimatının verilmesinin hayat kurtarabileceği, ayrıca yüzlerce katılımcının fiziksel ve ruhsal olarak yara almasının önüne geçebileceği şeklindeki ifadelere yer verdi.

Davacılar, suçlamalarını saldırıdan önceki gece ordunun Gazze sınırındaki olağanüstü vakalar nedeniyle bazı endişelerini ifade etmiş olmasına dayandırıyor. Birçok askerin Yahudilerin dini bayramı Simha Tora nedeniyle görevde olmamasının da ordunun festivalin güvenliğini sağlamakta yetersiz kaldığı da bir diğer suçlama.

Devlete karşı açılmış en büyük tazminat davası

Jerusalem Post’un haberine göre bu dava, İsrail tarihinde devlete ve devletin güvenlik birimlerine ihmal ve kusur nedeniyle açılmış olan en büyük tazminat davası olma özelliğini taşıyor. Davacıların kazanç kaybı ve tedavi masraflarının yanı sıra kayıp kaynaklı acılar ve yaşam sevincinin kaybolmasına yönelik de tazminat talebinde bulundukları belirtildi.

Wall Street Journal’ın pazar günkü haberinde de savcıların 7 Ekim katliamının sorumlularına karşı ülke tarihinin en önemli davalrından birine hazırlandığı kaydedilmiş, bu amaçla 200 bin fotoğraf ve 2 bin tanık ifadesi üzerinde çalışıldığı belirtilmişti.