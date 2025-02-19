Hamas, tüm rehineleri aynı anda serbest bırakmayı teklif etti

Hamas, aynı açıklamada İsrail'in grubun tamamen silahsızlanması ve Gazze'den çıkması talebini de reddetti.

İsrail'den henüz bu teklife yanıt gelmedi. Ancak İsrail siyaset sahnesinde, özellikle de aşırı sağda, savaşı sona erdirmek ve Hamas'ın Gazze'de siyasi ve askeri iktidarına devam etmesi kabul gören bir fikir değil.

Netanyahu, savaşın amaçlarından birini İsrail'in Hamas'ı yok etmesi ve Gazze'den tamamen çıkartılması olarak açıklamıştı.

Hamas'ın teklifinin, takasların uzun bir sürece yayılarak aşama aşama yapılmasını eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'a bir taviz olabileceği yorumları yapılıyor.

İkinci aşama daha zorlu bir müzakere sürecini içerecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu haftalar süren gecikmelerin ardından, görüşmelerin ikinci aşaması için bir müzakere heyeti göndermeyi kabul etmişti.

İsrail medyasındaki haberlere göre Netanyahu, daha çok rehinenin serbest kalması için anlaşmanın ilk aşamasını uzatmak istediğini söyledi. Ancak Hamas anlaşmanın şimdiki haline bağlı kalmakta ve tamamlamakta kararlı.

Ateşkeste ikinci aşamanın daha zorlu bir müzakere sürecini içereceği, kalıcı ateşkesin ancak bu noktada gündeme gelebileceği tahmin ediliyor.

Netanyahu'nun 20 Ocak'taki ABD ziyareti sırasında DonaldTrump'ın "Gazze'yi devralacağız" sözleri bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirmişti.

Gazze'de toplam 73 kişi rehin tutuluyor

Trump Filistinlilerin "başka bir yere gitmesini" savunurken, ABD'nin bölgeyi "Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürmeyi" üstleneceğini iddia etmişti. Söz konusu açıklamalara Filistinlilerin yanı sıra ABD'nin müttefiklerinden de itirazlar ve tepkiler yöneltildi.

Planın ikinci aşamasında "savaşın kalıcı bir şekilde sona ermesi" için müzakereler öngörülüyor.

Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşa sürecine girişilmesi planlanıyor. Müzakerelerde Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD arabuluculuk yapıyor.

Şu anda Gazze'de toplam 73 kişi rehin tutuluyor. Rehineler İsrail askerleri ve hem hayattaki hem de ölmüş sivillerden oluşuyor. Bunlar arasında Tayland ve Nepal vatandaşları da var.

Hamas 7 Ekim 2023'teki saldırısında 251 kişiyi rehin almış ve 1200 dolayında kişiyi öldürmüştü. İsrail'in karşılık olarak giriştiği, 15 ay süren saldırılarda Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre 47.460 Filistinli öldü ve bölge büyük bir yıkıma uğradı.