Hamas: Uyarı yapılmadan vurulan her ev için İsrailli bir rehineyi infaz edeceğiz

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarda "sivil yerleşim yerlerini faşist ve barbarca bombardımana tuttuğunu" belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "kadın, çocuk ve yaşlı ayırmadan evleri sivillerin başlarına yıktığına" vurgu yapan Ebu Ubeyde, "insanlık ve ahlaktan anlamayan düşmana anladığı dilden hitap edeceklerini" ifade etti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, şunları kaydetti:

"Buna karşı bizler de bu saatten itibaren, evlerinde güvende olan halkımıza karşı uyarı yapılmadan gerçekleşen her saldırı karşısında düşmanın elimizdeki sivil rehinelerden birini infaz edeceğiz. Bunu da görselleriyle yayınlayacağız. Bunu buradan duyuruyoruz ki dünyanın gözü önünde sorumluluğu siyonistlere (İsrail'e) yükleyelim. Top artık onlardadır."