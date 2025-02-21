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Hamas yarın serbest bırakacağı 6 esirin ismini açıkladı

Hamas, yarın serbest bırakılacak İsrailli 6 erkek esirin isimlerini açıkladı.

Haber Merkezi
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Hamas yarın serbest bırakacağı 6 esirin ismini açıkladı
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İsrail ile Hamas arasındaki 7. esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları yarın serbest bırakılacak 6 erkek esirin ismini açıkladı.

Esirlerin isimleri

Esirlerin isminin "Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed" olduğu belirtildi.

İsrail medyası, Avera Mengistu’nun Eylül 2014’te, Hisham al-Sayed’in ise Nisan 2015’te sınırdan Gazze’ye girdikten sonra Hamas tarafından alıkonulduğunu, diğer 4 İsraillinin 7 Ekim 2023’te esir alındığını aktardı.

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