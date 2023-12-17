Hamas'dan esir takası iddialarına yanıt: Saldırılar tamamen durmadan olmayacak

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı saldırılar tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecini açmayacağı yönündeki tutumunu teyit ediyor" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Hamas'ın söz konusu tutumunu tüm arabuluculara ilettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetimi'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yeni bir öneri üzerinde çalıştığını işaret etmişti.