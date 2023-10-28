'Hamas'ın 2 askeri yetkilisi öldürüldü'

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), gece düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın hava gücü komutanı İsam Ebu Rukbe ve Gazze Şehri Tugayının deniz güçleri komutanı Ratib Ebu Suheyban'ı öldürdüğü iddia edildi.

Yazılı açıklamada, Ebu Rukbe'nin insansız hava araçları (İHA), keşif uçakları, planörler ve Hamas'ın hava savunması idaresinden sorumlu olduğu, Ebu Suheyban'ın ise 24 Ekim'de gerçekleştirilen ve İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından engellendiği belirtilen denizden İsrail'e sızma girişimini planladığı ve komuta ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ebu Rekbe'nin, 7 Ekim'de paramotorlarla Gazze sınırından İsrail'e sızarak Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen sürpriz saldırının planlanması ve uygulanmasına katıldığı ve İsrail ordusunun mevzilerine yönelik İHA saldırılarını yönettiği öne sürüldü.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ordunun Gazze'deki saldırılarının amacının, hem Hamas'ı ortadan kaldırmak hem de Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillileri geri getirmek olduğunu yineledi.

Basın açıklaması yapan Hagari, "Rehineleri eve getirmek son derece önemli ulusal bir çabadır; operasyonel ve istihbari tüm faaliyetlerimiz bu hedefi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır." dedi.

Hagari'nin rehine açıklamasının, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin, ordunun Gazze'deki yoğun saldırılarının yakınlarının hayatını tehlikeye attığı konusunda hükümet ve orduya yönelik eleştirilerde bulunmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İsrail ordusu, daha önceki açıklamasında gece boyunca abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etmişti.