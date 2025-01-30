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Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif hayatını kaybetti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif ve askeri komutan yardımcısı Mervan İsa'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi
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Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif hayatını kaybetti
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Filistin'in Gazze Şeridi'ni yöneten İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in hayatını kaybettiğini açıklandı. Deif'in yanı sıra askeri komutan yardımcısı Mervan İsa da yaşamını yitirdi. 

İsrail ordusu, 1 Ağustos 2024'te yaptığı açıklamada Deif'in öldürüldüğünü öne sürmüştü. Açıklamada, "Savaş uçakları, 13 Temmuz 2024 tarihinde Han Yunus kentini vurmuştur ve istihbarat değerlendirmesinin ardından Muhammed Deif'in saldırıda bertaraf edildiği teyit edilebiliyor" denilmişti. 

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