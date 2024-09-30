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Hamas'ın Lübnan'daki lideri öldürüldü

Hamas, Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu. Bu arada İsrail, 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu.

Haber Merkezi
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Hamas'ın Lübnan'daki lideri öldürüldü
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Hamas, Lübnan'daki lideri Fatih Şerif Ebu el Emin'in İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada,  El Emin'in Lübnan'ın güneyine düzenlenen saldırılarda ailesiyle birlikte öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu

Bu arada İsrail, 2006'dan bu yana ilk kez Beyrut'un Dahiye bölgesi dışında bir yeri vurdu.

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut’un Kola Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok katlı bir binada bulunan bir dairenin hedef alındığı gözlendi.

 

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