Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli kadın rehine kim? 471 gün sonra ailelerine kavuştular

İsrail ve Hamas arasındaki sağlanan ateşkesten sonra anlaşmanın ilk koşulu olan rehinelerin serbest bırakılması şartı gerçekleşiyor. Hamas, Gazze sınırında 3 kadın rehineyi Kızılhaç yetkililerine teslim etti. İsrail, 3 kadın rehineye karşılık 90 Filistinliyi serbest bırakacak. Batı Şeria'da Filistinli mahkumların serbest bırakılması için hazırlıklar başladı. Kadın rehineler, İsrail istihbaratı ve özel bir ekip tarafından teslim alınarak helikopterle İsrail'e götürüldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre 471 gündür Hamas tarafından rehine olarak tutulduktan sonra serbest bırakılan üç kadının arasında, "en çok dans ederken mutlu olduğu" söylenen Romi Gonen de var.