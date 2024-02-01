Hamas’ın yeni esir takası anlaşmasına yanıt vermesi bekleniyor

Hamas’ın İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına yanıt vermesi bekleniyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ansari yaptığı açıklamada, Fransa’nın başkenti Paris’te Katarlı, ABD’li, İsrailli ve Mısırlı yetkililer arasında yapılan görüşmelere değinerek, Hamas’ın İsrail ile muhtemel yeni esir takası anlaşmasına dair teklifi "olumlu bir atmosferde" aldığını ve cevap beklediklerini söyledi.

Söz konusu teklifin İsrail tarafından onaylandığını ifade eden El-Ansari, “Önümüzde hala çok zorlu bir yol var. İyimseriz çünkü her iki taraf da bir sonraki duraklamaya yol açacak teklifleri kabul etti. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bu konuda iyi haberler paylaşabileceğimizi umuyoruz” dedi.

İsrail ve Hamas arasındaki muhtemel anlaşma, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 6 hafta ara verilmesini ve İsrailli esirler ile Filistinli mahkumların karşılıklı olarak serbest bırakılmasını içeriyor.