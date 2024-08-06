Hamas'ın yeni siyasi lideri Yahya Sinvar oldu

İran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin yerine, hareketin Gazze Şeridi sorumlusu Yahya Sinvar'ın seçildiği bildirildi.

Hamas’ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi büro başkanlığına Komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Hamas'tan 3 Ağustos’ta yapılan açıklamada, suikasta uğrayan Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığını duyurulmuştu.

Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar, İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Hamas’ın fiili lideri olarak gündeme geldi.

Sinvar, 1962 yılında Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus Mülteci Kampı’nda, Hamas’ın kurucu üyelerinden biri olarak önemli bir rol oynadı.

1980’lerin sonlarında Hamas’a katılan Sinvar, kısa sürede güvenlik kolunun başına geçti.

1989 yılında, iki İsrailli askerin öldürülmesi ve Filistinli muhbirlere karşı suikastlar düzenlemekle suçlanan Sinvar, dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 22 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalan Sinvar, 2011 yılında Gilad Shalit takası kapsamında serbest bırakıldı.