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Hamas’tan Arap Birliği’ne ateşkes mesajı: Anlaşmayı tamamlama istekliliğimizi teyit ediyoruz

Hamas, Arap Birliği’ne gönderdiği mektupta, "Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yeniden imar ve kuşatmanın kaldırılmasıyla sonuçlanacak ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarını tamamlama konusundaki istekliliğimizi teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Hamas’tan Arap Birliği’ne ateşkes mesajı: Anlaşmayı tamamlama istekliliğimizi teyit ediyoruz
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İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması bugün itibarıyla sona erdi. Anlaşmanın sonraki aşamalarına ilişkin belirsizlik sürerken, Hamas Arap Birliği’ne mektup gönderdi.

Hamas sonraki aşamaya geçmeye hazır

"Sonraki aşamalara geçmeye hazırız" mesajı verilen mektupta, "Kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yeniden imar ve kuşatmanın kaldırılmasıyla sonuçlanacak ateşkes anlaşmasının kalan aşamalarını tamamlama konusundaki istekliliğimizi teyit ediyoruz" denildi.

"Filistinli olmayan proje veya yabancı gücü reddediyoruz"

Gazze Şeridi’nde herhangi yabancı bir gücün bulunmaması gerektiğini vurgulayan Hamas mektubunda, "Filistinli olmayan herhangi bir proje ya da yönetim biçimini ya da Gazze Şeridi topraklarında herhangi bir yabancı gücün varlığını dayatma girişimini kategorik olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze zirvesi gerçekleştirilecek

Arap Ligi ülkeleri, salı günü Mısır’da "Gazze'nin savaş sonrası yönetimine" ilişkin zirve düzenleyecek.

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