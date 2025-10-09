Hamas'tan ardı ardına açıklamalar! Hamdan: Hiçbir Filistinli silahsızlanmayı kabul etmez

Hamas'ın üst düzey yetkililerinden ardı ardına ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalar geldi.

Hamas'ın Gazze'deki Lideri Halil el-Hayya "Bugün savaşın bitişini ve kalıcı ateşkesin başlangıcını ilan ediyoruz. Anlaşma, Refah Sınır Kapısı'nın iki taraflı olarak açılışını içeriyor." dedi.



Hamas üst düzey yetkilisi Usame Hamdan da silah bırakmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Hamdan, hiçbir Filistinlinin silah bırakmayı kabul etmeyeceğini söyleyerek "Filistinlilerin silahlara ve direnişe ihtiyacı var." diye konuştu.

Hayya savaşın sona erdiğini ifade ederken "ABD yönetiminden ve arabuluculardan garantiler aldık. Hepsi, savaşın tamamen sona erdiğini teyit etti." dedi.

Hamas sözcüsü: İsrail her zamanki gibi manifüle etmeye çalıştı

Hamas Hareketi Sözcüsü Hazim Kasım, İsrail’in her zaman olduğu gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını" söyledi.

Hamas Hareketi Sözcüsü Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de gelinen ateşkes süreci ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kasım, İsrail’in her zamanki gibi “anlaşmada yer alan tarihleri, listeleri ve prosedürleri manipüle etmeye çalıştığını” belirterek, bunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “süreci kontrol eden lider” imajını vermeyi amaçladığını ifade etti.