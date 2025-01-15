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Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Yanıtımızı arabuluculara ilettik

Hamas, İsrail ile önerilen ateşkes anlaşmasına ilişkin yanıtını arabuluculara ilettiğini duyurdu.

AA
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Hamas'tan 'ateşkes' açıklaması: Yanıtımızı arabuluculara ilettik
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Hamas, konuya ilişkin açıklamasını Telegram hesabından yaptı.

Açıklamada, "Hareket yönetimi, ateşkes anlaşması önerisine ilişkin yanıtını arabuluculara iletti." denildi.

İsrail medyasına göre anlaşmanın bugün duyurulması bekleniyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de İsrail daraltılmış güvenlik kabinesi ve hükümetinin; ateşkes ve rehine takası anlaşmasının görüşüleceği toplantı için hazırlıklar yaptığı, bazı bakanların programlarını iptal ettiği belirtildi.

İsrail güvenlik kabinesi ve hükümetin Gazze’de ateşkes ve rehine takası anlaşmasını oylamak için bugün toplanacağı ifade edildi.

Haberde, Hamas yönetiminin de anlaşmaya olumlu yanıt verdiği ve anlaşmanın bugün imzalanarak duyurulmasının beklendiği aktarıldı.

KAN'a konuşan Filistinli kaynağa göre de ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlandı, tüm noktalar üzerinde anlaşmaya varılarak sorunlar çözüldü.

Filistinli kaynak, anlaşmanın yarın açıklanmasının beklendiğini ve duyurulmasının ardından ateşkesin 24-48 saat içinde başlamasının beklendiğini dile getirdi.

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