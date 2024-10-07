Hamas'tan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e roketli saldırı! Sirenler çaldı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının üzerinden 1 yıl geçti. İsrail dünya liderlerinin sessizliği gölgesinde binlerce sivili öldürürken, Gazze Şeridi'ni koca bir hayalet bölgeye çevirdi. Saldırıların durması adına İsrail ile ateşkes görüşmeleri için masaya oturan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları İsrail'in orta kesimine M-90 roketleriyle saldırı düzenlendiğini bildirdi. Grup tarafından yapılan açıklamada, “Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına ve halkımızın kasıtlı olarak yerlerinden edilmesine tepki olarak, devam eden yıpratma savaşı çerçevesinde Tel Aviv şehrini M90 roket atışı ile bombaladık” denildi.

“Bazı roketler bölgeye isabet etti”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden ülkenin orta kesimlerine roket fırlatıldığı doğrulanırken, bazı roketlerin bölgeye isabet ettiği aktarıldı. Açıklamada vatandaşlara “İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerine uymaya devam etmeleri” tavsiye edildi. Tel Aviv'in bazı bölgelerinin yanı sıra Holon, Rishon Lezion, Bat Yam kentlerinde uyarı sirenleri çaldı.