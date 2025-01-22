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Hamas'tan Türkiye'ye başsağlığı mesajı

Hamas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajı iletti.

Haber Merkezi
AA
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Hamas'tan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
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Hamas, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İslamî Direniş Hareketi Hamas olarak, Bolu ilindeki yangın felaketinde hayatını kaybedenlerin yasını paylaşarak, kardeş ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en derin taziyelerimizi sunarız." denildi.

"Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor ve ailelerinin acısını yürekten paylaşıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada "Bu felaket karşısında kardeş Türk halkıyla dayanışmamızı vurguluyor ve tüm yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Allah Türkiye’yi ve aziz halkını korusun ve Türkiye, Filistin halkının daima yanında duran bir destek olarak varlığını sürdürsün." denildi. 

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