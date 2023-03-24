Hamilelere 18 ay boyunca ödeme yapılacak

Pensilvanya'nın Philadelphia şehri, bebek ölüm oranlarını düşürmek amacıyla hamile kadınlara ayda bin dolar ödeme yapılacağını duyurdu.

Philadelphia Halk Sağlığı Departmanı 20 Mart Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, Philly Joy Bank adlı pilot programın, belirli Philadelphia topluluklarında yaşayan 250 hamile kadına aylık garantili gelir sağlayarak bebek ölümlerindeki ırksal eşitsizliklerle mücadele etmeyi amaçladığını duyurdu.

Aylık garantili gelire hak kazanabilmek için sakinlerin hamile olması, yılda 100.000 dolardan az hane geliri olması ve çok düşük doğum ağırlığı oranlarının en yüksek olduğu Cobbs Creek, Strawberry Mansion, ve Nicetown-Tioga mahallelerinden birinde yaşıyor olması gerekiyor.

Philadelphia Inquirer'ın bildirdiğine göre, bin dolarlık nakit ödeme "koşulsuz" olarak geliyor ve katılımcılara doğum sonrası da dahil olmak üzere toplam 18 ay boyunca sunulacak. Ayrıca, program katılımcılarına sosyal yardımlar ve finansal danışmanlık, ev ziyareti, emzirme desteği ve doulas gibi gönüllü destekler de verilecek.

Sağlık komiseri Dr Cheryl Bettigole Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Philadelphia'daki bebek ölümleri çözülebilir bir kriz" dedi. Bettigole, "Hamileleri ve yeni ebeveynleri daha iyi destekleyebilmenin bebeklerin hayatta kalmasına yardımcı olduğunu biliyoruz. Ülkedeki en fakir büyük şehir olarak, bu her zaman kolay değil, özellikle de şehrin kuşaklar arası yoksulluk ve sistemik ırkçılık tarafından ezilen bölgelerinde.” ifadelerini kullandı.