Haniye suikastı sonrası, Netanyahu, güvenlik kabinesini toplayacak

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, dün İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef alan saldırısının ve bugün sabah saatlerinde Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölümünün ardından bugün güvenlik kabinesini toplayacağı açıklandı. Hamas ve İran, İsmail Haniye'ye yönelik suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetiminden henüz saldırıyı üstlenen resmi bir açıklama yapılmadı.

The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, Benjamin Netanyahu'nun bugün güvenlik kabinesini toplayacağını bildirdi. İsrail basınına yansıyan haberlerde de Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle yerel saatle 16.00'da (Türkiye saatiyle 16.00) durum değerlendirmesi yapacağı bilgisi verildi.

İsrailli 3 bakandan Haniye paylaşımı

İsrail ordusu, 30 Temmuz akşamı Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef almıştı. İsrail ordusu, saldırıda Şükür'ün öldürüldüğünü duyururken, Hizbullah bu haberleri doğrulamadı. Tahran'da düzenlenen saldırıda ise İsmail Haniye hayatını kaybetti. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtirken, İsrail yönetimi suikasta ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. İsrailli üç bakan ise yaptıkları açıklamalarda Haniye suikastını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

"Artık teslimiyet anlaşmaları yok"

İsrail'in sağcı bakanı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Başbakanlık Ofisi'nden Haniye'nin suikastına ilişkin kabine üyelerinin yorum yapmamaları uyarısından önce paylaşımlar yaptı.

Eliyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haniye suikastının barış getireceğini iddia ederek, "Haniye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek" ifadesini kullandı. Bakan, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok" yorumunda bulundu.

İsrail İletişim Bakanı Karhi de sosyal medya hesabından Haniye suikastına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tüm düşmanların perişan olacak" ifadesini kullandı. Diaspora Bakanı Amichai Chikli de "İsrail'e ölüm" diye bağıran kalabalığın önünde İsmail Haniye'nin yer aldığı bir videoyu paylaşarak "Ne dilediğine dikkat et" ifadesini kullandı.

Haniye suikastı

İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz Çarşamba günü sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. İsmail Haniye, 6 Mayıs 2017 tarihinde Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.