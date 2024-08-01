Haniye’nin öldürülmesinin çok ağır sonuçları olacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran'da düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirirken, Hamas'ın silahlı kanadı suikastin savaşı yeni boyutlara taşıyacağını ve çok ağır sonuçları olacağını açıkladı.



ABD Dışişleri Bakanı Blinken suikastten önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını; Savunma Bakanı Austin ise, İsrail'in saldırıya uğraması halinde ABD'nin yardım edeceğini söyledi. İran lideri Hamaney ise Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirirken, Hamas'ın silahlı kanadı Haniye'nin öldürülmesinin savaşı yeni boyutlara taşıyacağını ve çok ağır sonuçları olacağını açıkladı. Ortadoğu'da aylardır konuşulan bölgesel savaş ihtimalinin yaklaştığı şeklinde yorumlara neden olan suikastin ardından konuşan İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırının İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise, İran devlet medyasında yer alan haberlere göre ülkesinin Ortadoğu'daki çatışmaları tırmandırma niyeti olmadığını söyledi. İran ve Hamas suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail resmi makamları ise büyük ölçüde sessizliğini korudu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in savaşı tırmandırmak istemediğini fakat tüm senaryolar için hazır olduğunu söyledi. İsrail medyasındaki haberlerde Gallant'ın Hizbullah ile muhtemel bir savaşa atıfta bulunduğu ifade edildi. Haberlerde yer alan açıklamaları Gallant'ın sözcüsü de doğruladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin suikastten önceden haberdar olmadıklarını ve ABD'nin dahli bulunmadığını söyledi. Blinken, Haniye suikastının Gazze'deki sürece etkisiyle ilgili soruyu "Bu bizim bilgimizin ve dahlimizin olmadığı bir durum. O nedenle tahminde bulunmak çok zor. Uzun yıllar boyunca bir olayın başka bir olay üzerindeki etkisi hakkında asla tahminde bulunmamayı öğrendim" şeklinde yanıtladı. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, İsrail'in saldırıya uğraması durumunda ABD'nin yardım edeceğini belirtti. ABD'nin İsrail'e desteğine ilişkin mesaj veren Austin "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Ama İsrail saldırıya uğrarsa, elbette İsrail’in savunmasına yardım ederiz" dedi.

Savaş bölgeye yayılabilir

Uluslararası siyaset ve terör uzmanları da Haniye suikastinin savaşı tüm bölgeye yayabilecek tehlik eli bir olay olduğuna dikkati çekti. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı Ortadoğu Merkezi Kıdemli Araştırmacısı Profesör Abdullah Baabood Haniye’nin ateşkes müzakerelerine liderlik ettiğini ve varlığının önemli olduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve hükümetinin suikastı siyasi olarak kullanacağını ifade etti. Suikastın misillemeye bağlı olarak savaşın daha da tırmanmasına ve genişlemesine yol açabilecek bir gelişme olduğu yorumunu yapan Baabood "İsrail, İran'a ve direniş eksenine istediği her şeyi yapabileceği ve elinin uzun olduğu yönünde çok güçlü bir mesaj gönderiyor. Açıkçası bunun İran üzerinde büyük bir etkisi olacak çünkü bence bu İran'a bir hakaret. Hamas ve diğer ilgili tarafl ar da önemli bir şekilde karşılık verecektir" dedi. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yürüten Katar'ın başbakanı, Hamas siyasi lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinin müzakereleri tehlikeye atabileceğini söyledi.

Mülteci kampından liderliğe uzanan hayatı Filistin için mücadeleyle geçti

Suikastte hayatını kaybeden Haniye'nin mülteci kamplarından liderliğe uzanan hayatı Filistin'in bağımsızlığı için verilen mücadeleyle geçti. Filistinli bir ailenin çocuğu olarak 29 Ocak 1963'te Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Haniye, 1987'de Gazze İslam Üniversitesinden mezun oldu. Üniversiteyi bitirdiği 1987 yılında bir grup Filistinli Müslüman entelektüel ve aktivist, Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde Hamas'ı kurdu. Haniye de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) bir kolu olan harekete katılanlar arasında yer aldı. 1987'de 18 gün, 1988'de 6 ay ve 1989'da 3 yıl olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı. Ekim 2006'da Gazze'de konvoyuna düzenlenen saldırıdan ve Mayıs 2007'de İsrail'in evini hedef alan füze saldırısından kurtuldu. Filistin'i yöneten Fetih hareketi ile haftalarca süren koalisyon görüşmelerinin neticesiz kalması üzerine Haniye 2006’da Hamas üyeleri ve teknokratlardan oluşturduğu kabineyi ilan ederek hükümeti kurdu. Haniye, ilk kez Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine seçildi. 1980’lerden bu yana hareketin bir parçası olan Haniye son birkaç yıldır Katar'da sürgünde yaşıyordu. Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Haniye, ikamet ettiği konuta düzenlenen saldırı sonucu dün yaşamını yitirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikast, Ankara’yı hareketlendirdi. Filistin Devlet başkanı Mahmut Abbas 15 Ağustos’ta geliyor, Meclis Olağanüstü toplanacak. Edinilen bilgilere göre; dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye’de, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bazı bakanlar ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efk an Ala ile bir araya geldi. Abbas’ın, 14-15 tarihlerinde Türkiye’ye yapacağı ziyaret ele alındı. Abbas’ın gelişini İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından duyurdu. Altun, “Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos’ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Abbas, 15 Ağustos’ta Meclis Genel Kuruluna hitap edecek” dedi. Abbas’ın yapacağı konuşmanın netleşmesinin ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haniye'nin suikasta uğramasına ilişkin olarak "Haniye'ye yönelik kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum" dedi. Suikastin Filistin Davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinlilerin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklık olduğunu belirten Erdoğan "Bunun için Türkiye olarak bütün yolları denemeye, bütün kapıları zorlamaya ve Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. ANKARA-EKONOMİ

Petrol artan jeopolitik gerilimle yeniden 80 doların üzerini gördü

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda dün yeniden 80 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü. Talep endişeleriyle önceki gün 78 dolar ile yedi haftanın dip seviyesini gören Brent petrolün varil fi yatı, günü 78,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Brent petrolün varil fi yatı Haniye suikastinin ardından dün seansın ilk saatlerinde yüzde 1,93 artarak 79,58 dolara yükseldi ve günün büyük bölümünde 80 dolar seviyesinin üzerinde yer aldı. Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili ise 76,27 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki yükselişte, Ortadoğu'da yeniden alevlenen jeopolitik gerilim etkili oldu. Bölgede daha büyük bir gerilimi önleme çabalarına rağmen gerçekleştirilen suikast, petrol piyasalarında arz endişelerine yol açtı. Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebine ilişkin artan endişeler fi yatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 79,62 ile 80,51 dolar aralığının direnç, 78,73 ile 77,84 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Ortadoğu’da tırmanan gerilim altına da yansıdı

Spot altının ons fi yatı, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, Tahran'da uğradığı saldırıda öldürülmesinin etkisiyle yükselişe geçti. Suikast güvenli liman alımlarını desteklerken, spot altın haftanın üçüncü işlem gününde yüzde 0,5 yükselişle ons başına 2.423 dolara kadar çıktı. Fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin beklentiler de etkili oldu. Haniye suikasti risk algısının güçlenmesine neden olurken analistler, Fed'in faiz kararıyla jeopolitik gelişmelerin yatırımcıların odağında olmaya devam edeceğini söyledi. Altın, Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 17 arttı. Bu yılki kazanımların büyük bir kısmı merkez bankalarından yapılan büyük alımlar, Çin'deki güçlü tüketici iştahı ve jeopolitik gerilimlerin ortasında güvenli liman varlıklarına olan talepten kaynaklandı.